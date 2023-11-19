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Песков рассказал об угрозе обвала экономики в 2022 году

Песков: РФ избежала обвала экономики в 2022-м из-за мобилизации всех ресурсов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В 2022 году России грозил реальный обвал экономики из-за беспрецедентных санкций, однако страна смогла выдержать удар и даже со временем перейти к росту. О том, как это произошло, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что с таким огромным давлением до России не сталкивалась еще ни одна страна, однако РФ удалось не только стабилизировать ситуацию, но даже выйти на траекторию роста.

До этого представитель Кремля заявил, что России необходимо оставаться собранной, поскольку западные страны будут продолжать искать различные варианты давления на страну.

При этом Песков отметил, что на Западе мучаются от того, что санкции не бьют по России, и РФ извлекает выгоду из ограничений.

Ранее в Кремле объяснили, зачем Запад дружит с другими странами.

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