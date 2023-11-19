Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рейтинг правящей коалиции ФРГ продолжает опускаться

Insa: 35% граждан ФРГ готовы голосовать за партии, входящие в правящую коалицию

close
100%
Markus Schreiber/AP

Около 35% граждан ФРГ готовы проголосовать за партии, входящие в правящую коалицию Германии «Светофор» (Социал-демократическая партия, «Зеленые» и Свободная демократическая партия), следует из опроса INSA для газеты Bild.

По данным исследования, за Социал-демократическая партию готовы отдать голос 16% респондентов, за «Зеленых» - 13%. В случае выборов за Свободную демократическую партию проголосовали бы 6% опрошенных. Исходя из статистических данных, общий рейтинг популярности партий меньше, чем был по результатам последних выборов в бундестаг в 2021 году.

Как следует из исследования, самой популярной политической партией в Германии остается оппозиционный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который поддерживают 30% респондентов. Затем располагается «Альтернатива для Германии» с 21% голосов.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков предрек поражение коалиции действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на будущих выборах в Германии.

Пушков заявил, что победу скорее всего одержит правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По мнению сенатора, растущие рейтинги АдГ и падающие значения для правящих партий могут свидетельствовать о недовольстве немецких избирателей Шольцем и его политикой.

Ранее опрос института INSA показал, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла нового рекорда популярности в Германии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий