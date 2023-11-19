Около 35% граждан ФРГ готовы проголосовать за партии, входящие в правящую коалицию Германии «Светофор» (Социал-демократическая партия, «Зеленые» и Свободная демократическая партия), следует из опроса INSA для газеты Bild.

По данным исследования, за Социал-демократическая партию готовы отдать голос 16% респондентов, за «Зеленых» - 13%. В случае выборов за Свободную демократическую партию проголосовали бы 6% опрошенных. Исходя из статистических данных, общий рейтинг популярности партий меньше, чем был по результатам последних выборов в бундестаг в 2021 году.

Как следует из исследования, самой популярной политической партией в Германии остается оппозиционный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который поддерживают 30% респондентов. Затем располагается «Альтернатива для Германии» с 21% голосов.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков предрек поражение коалиции действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на будущих выборах в Германии.

Пушков заявил, что победу скорее всего одержит правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По мнению сенатора, растущие рейтинги АдГ и падающие значения для правящих партий могут свидетельствовать о недовольстве немецких избирателей Шольцем и его политикой.

Ранее опрос института INSA показал, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла нового рекорда популярности в Германии.