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Си Цзиньпин прокомментировал выбор, сделанный на встрече с Байденом

Global Times: глава КНР назвал правильным выбор на встрече с Байденом

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Kevin Lamarque/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал правильным выбор дальнейшего вектора развития отношений с США, который был сделан в рамках его встречи с американским президентом Джо Байденом в штате Калифорния. Об этом пишет газета Global Times.

По словам Си Цзиньпина, сегодня Китай и США находятся на историческом рубеже.

«Мы вместе сделали правильный выбор», — заявил председатель КНР.

Он также назвал фундаментальным вопрос о том, следует ли считать США и КНР партнерами или соперниками. В ходе переговоров Пекин и Вашингтон договорились восстановить диалог между военными ведомствами двух стран., проводить встречи министров обороны, консультации по вопросам безопасности на море, телефонные разговоры на уровне командующих зонами боевого командования.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден на прошедшей встрече с лидером КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.

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