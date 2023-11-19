В Турции назвали условие разрыва дипотношений с Израилем

Анкара может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для этого решение должны одновременно принять несколько стран. Об этом глава МИД Хакан Фидан заявил катарскому телеканалу Al Jazeera.

По его словам, вопрос о разрыве отношений с Израилем должен быть коллективное решение, в том числе с участием других мусульманских стран.

»<…> мы заняли принципиальную позицию: решения должны приниматься <…> исламскими странами, <…>», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Министр выразил несогласие с Вашингтоном в его абсолютной поддержке Израиля и отказе «от постоянного прекращения огня». По его мнению, продолжающаяся поддержка Израиля со стороны США «с бомбардировками» создаст глобальный кризис.

До этого в Турции назвали наличие ядерного оружия у Израиля стратегической проблемой. Глава МИД страны отметил, что Израиль не подписывал ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), но постоянно разрабатывал ядерный арсенал при поддержке США.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.