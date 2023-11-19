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Трамп счел, что Байден на встрече с лидером КНР был растерян

Трамп отметил растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден на прошедшей встрече с лидером КНР Си Цзиньпином выглядел растерянным. Такое заявление политик сделал на митинге своих сторонников в штате Айова, передает РИА Новости.

По его словам, в Сан-Франциско на саммите с Китаем «продажный Джо Байден» выглядел, будто совсем не понимает, что происходит. Трамп подчеркнул, что американский лидер встречался с председателем КНР, который «выглядел, как кусок гранита».

«Наш лидер - это тупой человек», — резюмировал Трамп.

Накануне в США обвинили Байдена в слабости из-за встречи с Си Цзиньпином. По мнению спикера палаты представителей конгресса, республиканца Майка Джонсона, которого цитирует The Hill, любой, кто смотрит на это объективно, должен согласиться с тем, что президент президент США демонстрирует слабость на мировой арене.

Он добавил, что негативно оценивает и ужин американских предпринимателей с Си Цзиньпином, на которой выступление председателя КНР встретили бурными овациями.

Ранее в США призвали Байдена «не пресмыкаться» перед диктаторами.

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