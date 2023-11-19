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В Турции назвали наличие ядерного оружия у Израиля стратегической проблемой

Глава МИД Турции Фидан счел наличие ЯО у Израиля стратегической проблемой

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Burhan Ozbilici/AP

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал обладание Израилем ядерного оружия стратегической проблемой, которую нужно решать. Об этом он сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, передает РИА Новости.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Израиль не подписывал ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), но постоянно разрабатывал ядерный арсенал при поддержке США.

«Израиль обладает ядерным оружием <…>. Мы должны решить эту стратегическую проблему», — заявил Фидан.

По его словам, наличие ядерного оружия в регионе негативно скажется на всем мире

Министр обратил внимание, что некоторые «безумные израильские чиновники» угрожают применить ядерное оружие против палестинцев.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил проверить Израиль на наличие ядерного оружия. Он добавил, что Турция проследит за тем, чтобы проверка была реализована.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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