Баку призвал Ереван «воспользоваться историческим шансом» для мира на Кавказе

МИД Азербайджана призвал Армению воспользоваться «историческими возможностями» для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.

«Призываем армянскую сторону, <…> воспользоваться сложившимися историческим шансом для превращения региона в пространство мира и сотрудничества», — сказал Гаджизаде.

Он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Баку не высказал свою позицию по трем принципам, предложенным при посредничестве Европейского Союза для нормализации отношений между сторонами, не вернул пленных и «готовится к войне с Арменией». По словам представителя МИД Азербайджана, официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе делают необоснованные и противоречивые заявления.

Неприемлемо, что армянская сторона, <…> выступает с заявлениями против Азербайджана», — резюмировал Гаджизаде.

Накануне в Баку заявили о вмешательстве ЕС в процесс реинтеграции армян Карабаха.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.