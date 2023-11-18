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Ситуацию с помощью Украине сочли развивающейся «по худшему сценарию»

Экс-посол Украины в США: ситуация с помощью Киеву «пошла по худшему сценарию»

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Kevin Lamarque/Reuters

Украинские власти рассчитывали на оптимистичное развитие ситуации с американской помощью, но она пошла по негативному пути. Об этом заявил в эфире канала «Эспрессо» бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

«Этот приезд происходил больше по приглашению со стороны Соединенных Штатов, причем был достаточно быстрым — для лоббирования финансирования Украины в конгрессе», — прокомментировал он недавний визит в Вашингтон делегации во главе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

По словам Чалого, «сейчас ситуация непростая». Он подчеркнул, что власти рассчитывали на наиболее оптимистический вариант, а запущенным оказался «самый плохой сценарий».

Экс-посол обратил внимание, что в политических играх группа республиканцев стремится отложить вопрос оказания помощи Украине.

«То, что будет уменьшение, уже видно», — резюмировал Чалый.

Он охарактеризовал делегацию Украины «довольно странной». Визит украинцев в США состоялся 13-14 ноября. Формально главой делегации назначили первого вице-премьера Юлию Свириденко.

15 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями Государственного департамента США усиления санкций против России.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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