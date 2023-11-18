Словакия выступила против санкций на топливо из России для АЭС

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что страна выступила против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Красной чертой для нас является то, что там (в санкционном пакете. — «Газета.Ru») не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное (российскому. — «Газета.Ru») топливо», — сказал Бланар.

Ранее сообщалось, что послы 27 стран Евросоюза провели первую дискуссию по 12-му пакету санкций против России. Отмечалось, что до согласования новых антироссийских санкций должно пройти много времени.

До этого сообщалось, что Минфин США ввел санкции против 14 российских компаний и трех морских судов. Согласно сообщению Минфина США, санкционные списки пополнили ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходная компания Прогресс, зарегистрированная в Либерии. Американские ограничения также коснулись нефтяных танкеров «Казань», «Лиговский проспект и NS Century.

Также под ограничения попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является владелец российского букмекера «Бетсити».

Ранее на Западе заявили о восстановлении экономики РФ после санкций.