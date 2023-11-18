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Иордания отказалась считать самообороной шаги Израиля в Газе

Глава МИД Иордании обвинил Израиль в вопиющей агрессии против мирных палестинцев

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Israeli Defense Forces/Reuters

Действия Израиля в секторе Газа нельзя назвать самообороной, считает глава МИД Иордании Айман ас-Сафади, передает ABC News. По его словам, это вопиющая агрессия против мирных палестинцев.

«Все мы должны громко и ясно говорить о катастрофе, которую несет израильская война, не только для Газы, но и для региона в целом. Сейчас не время подбирать слова. Сейчас время излагать факты такими, какие они есть. Это не самооборона. Это вопиющая агрессия», — пояснил ас-Сафади.

Он добавил, что Иордания выступает за немедленное прекращение огня и доступ гуманитарной помощи в Газу. Ас-Сафади подчеркнул, что Израиль совершает военное преступление, блокируя доступ в палестинский анклав.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее Турция призвала весь мир помочь Газе.

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