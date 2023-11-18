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Министр обороны Финляндии рассказал, по кому ударило закрытие КПП

Минобороны Финляндии: закрытие границ ударило по обладателям двух паспортов

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IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен признал, что закрытие юго-восточных пограничных пунктов с Россией стало большой проблемой для людей с двумя гражданствами. Его слова приводит Yle.

«Закрытые границы сопряжены с проблемами в повседневной жизни для граждан, включая граждан России. И, конечно, мы стремимся смягчить эти проблемы. Но мы не отступим от своих принципов», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что закрытие юго-восточных пограничных пунктов стало большой проблемой для граждан, имеющих финский и российский паспорт.

При этом он отметил, что Финляндия не отступит от своего решения, потому что оно направлено в первую очередь на безопасность финнов.

16 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии четырех пограничных переходов на границе с Россией из-за ситуации с беженцами. Пункты «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» перестали работать в ночь на субботу, 18 ноября. Автобусные перевозчики отменили рейсы между Петербургом и Хельсинки. Четыре погранперехода с РФ на севере Финляндии остаются открытыми.

18 ноября граждане России провели митинг у правительства Финляндии в Хельсинки против закрытия четырех пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП).

Также стало известно, что более 30 мигрантов застряли на российском контрольно-пропускном пункте Торфяновка после неуспешной попытки пересечь границу с Финляндией.

Ранее сообщалось, что на погранпунктах между Финляндией и Россией установят заграждения.

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