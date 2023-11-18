Правящая партия Эстонии выбрала лидера после «российского скандала»

Правящая Партия реформ утвердила состав нового руководства, передает ERR. По информации портала, председателем политической силы была переизбрана премьер-министр государства Кая Каллас.

«В выборах лидера приняли участие более 930 депутатов. Кая Каллас получила 636 голосов. В 2018 году Каллас получила 1067 голосов, а в 2020 году — 984 голоса», — говорится в сообщении.

Как отмечает ERR, Каллас была единственным кандидатом в лидеры Партии реформ. При этом определенное снижение поддержки политика наблюдается после «российского скандала», спровоцировавшего призывы к отставке премьера, в частности со стороны ряда оппозиционных партий.

Каллас попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа. Позже она сообщила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics «по цене бутерброда». При этом Каллас подчеркивала, что не собирается в отставку из-за скандала.

Ранее в Эстонии начали готовить вотум недоверия кабмину во главе с Каллас.