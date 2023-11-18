Временного поверенного в делах Чехии в России вызвали в МИД РФ

Временного поверенного в делах Чешской Республики в России Йиржи Чистецки вызвали в российское министерство иностранных дел (МИД) 17 ноября. Об этом сообщили на официальном сайте российского дипведомства.

Стало известно, что дипломату заявили решительный протест из-за постановления правительства Чехии о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список, а также замораживании активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии.

В документе жестко указали на недопустимость правового произвола, отметили в дипведомстве.

До этого послов Британии, Канады и США в Москве вызвали в МИД из-за вмешательства в дела РФ.

В качестве причины указывается грубое вмешательство в дела России и деятельность, не соответствующая дипломатическому статусу.

Ранее Канада назначила нового посла в России.