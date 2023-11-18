Отказ Германии от сотрудничества с Россией вряд ли приведет к урегулированию конфликта на Украине, считает бывший лидер фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт. В интервью Berliner Morgenpost она отметила, что взаимодействие с Москвой выгодно Берлину.

«Я не верю, что мы закончим его [конфликт на Украине], если перестанем покупать газ [из России] и поставлять все больше и больше оружия [Киеву]», — пояснила Вагенкнехт.

Она добавила, что не поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине и не имеет «симпатии к Кремлю». Вагенкнехт подчеркнула, что выступает за экономическое сотрудничество с Россией, поскольку это в интересах Германии.

«Как страна с небольшим количеством сырья, мы получаем от этого выгоду. А Россия — ядерная держава», — заключила немецкий политик, связав безопасность в Европе с дипломатическим урегулированием конфликтов с Москвой.

Ранее на Западе засомневались в необходимости поддерживать Украину.