Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФРГ усомнились в эффективности военной поддержки Украины

Политик из ФРГ Вагенкнехт: поставки оружия Киеву не помогут закончить конфликт

close
100%
Reuters

Отказ Германии от сотрудничества с Россией вряд ли приведет к урегулированию конфликта на Украине, считает бывший лидер фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт. В интервью Berliner Morgenpost она отметила, что взаимодействие с Москвой выгодно Берлину.

«Я не верю, что мы закончим его [конфликт на Украине], если перестанем покупать газ [из России] и поставлять все больше и больше оружия [Киеву]», — пояснила Вагенкнехт.

Она добавила, что не поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине и не имеет «симпатии к Кремлю». Вагенкнехт подчеркнула, что выступает за экономическое сотрудничество с Россией, поскольку это в интересах Германии.

«Как страна с небольшим количеством сырья, мы получаем от этого выгоду. А Россия — ядерная держава», — заключила немецкий политик, связав безопасность в Европе с дипломатическим урегулированием конфликтов с Москвой.

Ранее на Западе засомневались в необходимости поддерживать Украину.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий