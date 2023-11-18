Индия призвала Глобальный Юг объединиться из-за войны в Израиле

Война Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке стала общим вызовом для так называемых государств Глобального Юга, считает премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает Al Jazeera. По его словам, развивающиеся страны имеют схожие приоритеты и должны работать вместе перед лицом проблем, вызванных новым обострением палестино-израильского конфликта.

«Настало время, когда страны Глобального Юга должны объединиться ради общего блага <...> Индия осудила террористический акт в Израиле 7 октября. Мы также проявляли сдержанность. Мы уделяли особое внимание диалогу и дипломатии. Мы также решительно осуждаем атаки на мирных жителей в конфликте между Израилем и ХАМАС», — пояснил Моди.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее в США сравнили войну на Ближнем Востоке с борьбой добра со злом.