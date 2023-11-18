Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог допустил на Украине госпереворот и гражданскую войну

Политолог Межуев: на Украине возможны госпереворот и гражданская война

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

В результате конфликта между главой Украины Владимиром Зеленским и руководством ВСУ в стране может произойти государственный переворот и начаться гражданская война. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил старший научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев.

«Конфликт виден с руководством армии. Если руководство армии решит совершить государственный переворот, наверное, это возможно, но не приведет ли это к гражданской войне на Украине? Это сложно ответить, может быть, что приведет», — сказал Межуев.

Он также пояснил, что «вынуждение» Зеленского пойти на президентские выборы было бы для него лучшим вариантом ухода с политической сцены без потери лица.

17 ноября Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Россия намерена расколоть украинское общество и сместить его с поста президента. Он также утверждает, что разведка доложила ему о существовании плана «Майдан-3».

До того экс-премьер Украины Азаров высказывал мнение, что Зеленский останется главой страны, пока в США не найдут ему замену.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий