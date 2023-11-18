Политолог допустил на Украине госпереворот и гражданскую войну

В результате конфликта между главой Украины Владимиром Зеленским и руководством ВСУ в стране может произойти государственный переворот и начаться гражданская война. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил старший научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев.

«Конфликт виден с руководством армии. Если руководство армии решит совершить государственный переворот, наверное, это возможно, но не приведет ли это к гражданской войне на Украине? Это сложно ответить, может быть, что приведет», — сказал Межуев.

Он также пояснил, что «вынуждение» Зеленского пойти на президентские выборы было бы для него лучшим вариантом ухода с политической сцены без потери лица.

17 ноября Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Россия намерена расколоть украинское общество и сместить его с поста президента. Он также утверждает, что разведка доложила ему о существовании плана «Майдан-3».

До того экс-премьер Украины Азаров высказывал мнение, что Зеленский останется главой страны, пока в США не найдут ему замену.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины.