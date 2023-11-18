В США сравнили войну на Ближнем Востоке с борьбой добра со злом

Американские чиновники, которые не разделяют политику Белого дома по войне Израиля с ХАМАС, должны уйти в отставку, считает бывший госсекретарь США Майк Помпео, передает Fox News. Так он отреагировал на анонимное письмо сотни правительственных чиновников из 40 департаментов и агентств администрации президента Джо Байдена с требованием прекращения огня на Ближнем Востоке и призывом к изменению подходов Вашингтона к конфликту.

«Люди, которые служат нашей стране в любом правительственном учреждении, будь то в вооруженных силах или государственном департаменте, присягают на верность США и должны посвятить себя миссии президента — избранного американским народом — и его администрации. Если они не могут или отказываются это делать, они должны уйти в отставку, или им грозит увольнение», — отметил Помпео.

Он добавил, что инакомыслие было проблемой, которая преследовала его во время руководства Госдепом. Помпео пояснил, что несогласные сотрудники в корне неверно понимают свою роль и полномочия, так как американцы выбрали не их, а президента и его видение внешней политики государства.

«Правильно, что Америка поддерживает Израиль в его войне против варварских террористов ХАМАС <...> поддержка Израиля прямо сейчас — это не политика. Речь идет о том, чтобы обеспечить торжество добра над истинным злом», — подчеркнул экс-глава Госдепа.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее ХАМАС объявил о готовности к длительному противостоянию с Израилем.