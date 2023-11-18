Французский министр прибыл в Катар на переговоры об освобождении заложников

Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню 18 ноября прибыл в Катар с необъявленным визитом, уже вторым за два дня. Об этом сообщает газета Parisien.

«Это второй визит в Катар всего за 48 часов. Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню снова посетил в эту субботу небольшое государство в Персидском заливе, которое выступает посредником в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе», — говорится в публикации.

Лекорню прибыл из Израиля для переговоров с премьер-министром Катара и министром иностранных дел Мохаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани.

Глава Минобороны Франции находится в регионе со среды, 15 ноября. Он посетил Египет, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Израиль для обсуждения палестино-израильского конфликта.

Катар выступает посредником в переговорах с ХАМАС. Считается, что группировка может удерживать восьмерых граждан Франции, которые продолжают числиться пропавшими без вести.

15 ноября сообщалось, что французские дипломаты обеспокоены «произраильской» позицией президента страны Эммануэля Макрона. По утверждению послов, позиция Франции в поддержку Израиля не понята на Ближнем Востоке и идет вразрез с традиционно сбалансированным подходом к этому вопросу.

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.