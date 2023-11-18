Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Французский министр прибыл в Катар на переговоры об освобождении заложников

Parisien: министр обороны Франции Лекорню прибыл в Катар второй раз за два дня

close
100%
Global Look Press

Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню 18 ноября прибыл в Катар с необъявленным визитом, уже вторым за два дня. Об этом сообщает газета Parisien.

«Это второй визит в Катар всего за 48 часов. Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню снова посетил в эту субботу небольшое государство в Персидском заливе, которое выступает посредником в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе», — говорится в публикации.

Лекорню прибыл из Израиля для переговоров с премьер-министром Катара и министром иностранных дел Мохаммедом бен Абдельрахманом Аль Тани.

Глава Минобороны Франции находится в регионе со среды, 15 ноября. Он посетил Египет, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Израиль для обсуждения палестино-израильского конфликта.

Катар выступает посредником в переговорах с ХАМАС. Считается, что группировка может удерживать восьмерых граждан Франции, которые продолжают числиться пропавшими без вести.

15 ноября сообщалось, что французские дипломаты обеспокоены «произраильской» позицией президента страны Эммануэля Макрона. По утверждению послов, позиция Франции в поддержку Израиля не понята на Ближнем Востоке и идет вразрез с традиционно сбалансированным подходом к этому вопросу.

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий