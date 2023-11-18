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Суд на следующей неделе приступит к допросу экс-министра Абызова

Суд Москвы 22 ноября приступит к допросу экс-министра Михаила Абызова

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Допрос бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова стартует в Преображенском суде Москвы 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Кирсанова.

По его словам, как сторона защиты, так и сторона обвинения к настоящему моменту закончили предоставлять доказательства. Ожидается, что допрос продлится 5-7 дней, после чего начнутся прения сторон.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства». Он был задержан в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж. Ему инкриминируется причастность к выводу из страны похищенных 4 млрд руб.

В январе 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и еще 11 человек. Они обвиняются, в частности, в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее квартиру Абызова в Москве выставили на торги.

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