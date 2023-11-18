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В Госдуме объяснили причины миграционного кризиса на границе с Финляндией

Депутат Журова: Финляндия готовит почву для национализации имущества россиян

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Финляндия вряд ли полностью закроет въезд на свою территорию из РФ, но может использовать начавшийся миграционный кризис для дальнейшей национализации имущества россиян. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«У меня есть подозрение, что они эту тему пытаются использовать, чтобы заблокировать наши счета, недвижимость и так далее. Повод. Они же сказали, что кто до 2027 года не появится на территории Финляндии, — а они не пустят этих людей, — мы национализируем», — сказала Журова.

Депутат выразила мнение, что реальное число мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся попасть в Европу со стороны России, гораздо меньше, чем с других направлений. По ее словам, страны ЕС просто пытаются спекулировать на этой теме.

17 ноября сообщалось, что МИД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией на случай, если сокращение количества работающих КПП не поможет снизить наплыв мигрантов. В Хельсинки заявляют, что закрывают погранпереходы из-за того, что Россия якобы помогает мигрантам добраться до границы.

Ранее Эстония привезла к российской границе «зубы дракона».

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