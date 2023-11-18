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ХАМАС объявил о готовности к длительному противостоянию с Израилем

В ХАМАС заявили, что готовы к долгой обороне в войне с Израилем

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Khalil Hamra/AP

Палестинская группировка ХАМАС подготовилась к длительной конфронтации с Израилем, заявил представитель организации Абу Убайде, передает Tagesschau. По его словам, израильская операция в секторе Газа лишь вредит еврейскому государству и играет на руку палестинцам.

«Мы подготовились к длительной и устойчивой обороне со всех направлений. Чем дольше израильские силы остаются в секторе Газа, тем больше их проблемы», — пояснил Абу Убайда.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее в ООН призвали Израиль остановить боевые действия в Газе.

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