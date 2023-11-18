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Суд в США признал Трампа причастным к штурму Капитолия

AP: суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия 2021 года

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Stephanie Keith/Reuters

Суд американского штата Колорадо признал, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Несмотря на такой вердикт, суд постановил, что политик может участвовать в президентских выборах 2024 года.

По данным издания, судья Сара Б. Уоллес признала, что экс-президент своими действиями и публичными высказываниями «спровоцировал восстание» 2021 года.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг заявил, что абсолютно не согласен с решением суда Колорадо. Он отверг причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия и высказал мнение , что представители Демократической партии пытаются воплотить в жизнь «циничные попытки вмешаться в предстоящие выборы».

Летом 2023 года Дональду Трампу предъявили обвинения в попытке штурма Капитолия в январе 2021 года, нарушениях на выборах 2020 года и незаконном хранении документов. Во всех случаях политик отрицает свою вину, называя расследования политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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