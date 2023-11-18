В ЕС заявили, что только Палестинская автономия может управлять Газой после войны

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что только Палестинская автономия сможет управлять сектором Газа после окончания войны между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Его слова приводит Reuters.

Дипломат подчеркнул, что ХАМАС больше не может контролировать палестинский анклав.

«Так кто же будет контролировать Газу? Я думаю, что единственный, кто может это сделать, – Палестинская автономия», – сказал Боррель на форуме «Манамский диалог» в Бахрейне.

16 ноября Боррель посетил Израиль, там он призвал власти страны к сдержанности в противостоянии с ХАМАС в секторе Газа.

«Понимаю вашу ярость, но позвольте мне просить вас не быть поглощенными яростью. Это то, что лучшие друзья Израиля могут вам сказать», — сказал тогда глава Евродипломатии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.