Лукашенко рассказал об отношении белорусов к Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил латышей с годовщиной провозглашения Латвийской Республики, передает БелТА. По его словам, Минск всегда радовался успехам своих соседей.

«Наших предков испокон веков объединяли уважительные, доброжелательные отношения. Белорусы всегда искренне радовались успехам своих латвийских друзей, имели кумиров среди деятелей латвийского кино <...> и никогда не диктовали вам, кого выбирать руководителем своей страны и по какому пути она будет развиваться», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что белорусская сторона сохраняет безвиз для латышей и ценит соседство с Латвией. Лукашенко подчеркнул, что надеется на ответное хорошее отношение к белорусам в республике.

«Желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседями», — заключил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко назвал «бешеными» границы Польши, Литвы и Латвии.