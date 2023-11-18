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Азаров усомнился в вере США в победу Украины

Экс-премьер Азаров: США с самого начала не сомневаются в победе РФ на Украине

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Shannon Stapleton/Reuters

США изначально пытаются максимально затянуть конфликт на Украине, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что Вашингтон так поступает не потому, что ждет «победы» Украины.

«Сейчас стали появляться высказывания о том, что в США существует «магическая вера» в поражение России в конфликте с Украиной. Якобы там рассчитывали на это с самого начала. Мне кажется, такого быть не могло. Мне много приходилось работать с американцами, на разных уровнях встречаться. И я среди них дураков вообще-то не заметил. Да, там есть люди средних способностей. Но с дураками мне не приходилось встречаться. И поэтому, я думаю, с самого начала ни у кого никаких сомнений не было, что о поражении России речи быть не может в этом конфликте. И они максимально делали все, чтобы нанести максимальный урон России и как можно дольше затянуть этот конфликт», — пояснил Азаров.

Он добавил, что намерения США в рамках украинского конфликта четко прослеживаются с момента начала противостояния. Азаров подчеркнул, что поэтому стоит скептически относиться к заявлениям в США о том, что нужно изменить точку зрения и отказаться от веры в «провал» России.

Ранее на Западе засомневались в необходимости поддерживать Украину.

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