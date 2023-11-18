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Представитель РФ при ООН заявил, что Европа отказалась от своей твердости и силы

Полянский: Европа давно отказалась от своей твердости и силы

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AP

Европа давно отказалась от «твердости и силы» и проявляет эти качества лишь тогда, когда служит чужим геополитическим интересам. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х (ранее Twitter).

Таким образом Полянский отреагировал на публикацию бывшего посла Франции в Израиле и США Жерара Аро, где тот возмутился отсутствием громких высказываний о положении дел в Газе со стороны европейских стран.

«Правильные слова! Нужно только отметить, что Европа давно отказалась от своей твердости и силы. Теперь она тверда только тогда, когда служит геополитическим интересам своего хозяина», — написал Полянский.

13 ноября дипломат заявил о разногласиях США и их союзников по конфликту на Ближнем Востоке. По его мнению, в ситуации с новым витком конфликта Израиля и Палестины страны Европы не хотят ставить Соединенные Штаты в неловкое положение, поэтому демонстрируют единство, хотя его нет.

Ранее Полянский предупредил США о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе.

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