В США обвинили Байдена в слабости из-за встречи с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден выставил страну в плохом свете за счет переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско, считает спикер палаты представителей конгресса, республиканец Майк Джонсон, передает The Hill. По его словам, действия главы Белого дома во внешней политике лишь провоцируют противников государства.

«Любой, кто смотрит на это объективно, должен согласиться с тем, что президент Байден демонстрирует слабость на мировой арене. Я из школы [40-го президента США, республиканца Рональда] Рейгана. Он всегда говорил, что мы поддерживаем мир силой. Он был совершенно прав. Если вы демонстрируете слабость, вы провоцируете агрессию. Сейчас опасное время для того, чтобы провоцировать агрессию против нашей страны. Вот почему вы видите, что Китай, Иран, Россия, все наши противники по всему миру... ведут себя очень провокационно», — пояснил Джонсон.

Он добавил, что негативно оценивает и встречу американских предпринимателей с Си Цзиньпином, на которой председателя КНР встретили овациями. Джонсон подчеркнул, что считает позором такой теплый прием для лидера коммунистического государства.

Ранее в США призвали Байдена «не пресмыкаться» перед диктаторами.