Военные, экономические и внешнеполитические достижения России говорят о том, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом принесла результат. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

В материале газеты отмечается, что западные лидеры пытались выдать желаемое за действительное, рассчитывая на успех украинского контрнаступления и обрушение российской экономики под влиянием санкций. Однако, как указывают авторы WSJ, экономика России устояла, а ее военные перешли к наступательным действиям, ОПК в объемах производства перегнал западный, а сам Путин может наблюдать, как его страну поддерживают ключевые страны Азии и глобального Юга.

По мнению авторов издания, ничто из этого не должно вызывать удивления. В статье отмечается, что более чем за полгода до ввода войск на Украину Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности России, основной целью которой является подготовка России к долгосрочному противостоянию с Западом.

«Сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия сработала», — говорится в материале WSJ.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что не видит перспектив скорой победы Украины над Россией. Он призвал страны Евросоюза готовиться к продолжительному конфликту, предупредил о потенциальном сокращении помощи США Киеву и назвал принятие Украины в ЕС «главной гарантией безопасности». В Киеве ранее допускали скорое завершение боевых действий, а украинский лидер Владимир Зеленский обещал показать результаты на поле боя до конца года.

Ранее политолог заявила об устранении неравенства в доступе к культурным ценностям России.