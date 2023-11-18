Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рекомендовал артистам думать, прежде чем говорить

Путин в связи с СВО рекомендовал артистам думать, прежде чем говорить

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин напомнил деятелям культуры, допускавшим эмоциональные оценки по теме спецоперации, что перед высказываниями нужно думать. Его слова на Санкт-Петербургском международном культурном форуме передает ТАСС.

«Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», — сказал российский лидер.

Так Путин высказался о словах модератора форума Михаила Швыдкого, упомянувшего тему возвращения в Россию деятелей культуры, которые в начале проведения специальной военной операции «делали эмоциональные высказывания».

Российский президент отметил, что до 2014 года он не мог подумать о конфликте между РФ и Украиной.

Путин также заявил, что, если артисты просто высказывают свое мнение об СВО — это одно дело, а если они перечисляют гонорары противнику — это уже другое. При этом он подчеркнул, что каждый человек имеет право на свою позицию и точку зрения.

9 ноября депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов порекомендовал выпороть плетью на Красной площади артистов, которые ранее осудили и раскритиковали проведение специальной военной операции.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина с Советом по правам человека.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий