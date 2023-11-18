Путин рекомендовал артистам думать, прежде чем говорить

Президент России Владимир Путин напомнил деятелям культуры, допускавшим эмоциональные оценки по теме спецоперации, что перед высказываниями нужно думать. Его слова на Санкт-Петербургском международном культурном форуме передает ТАСС.

«Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», — сказал российский лидер.

Так Путин высказался о словах модератора форума Михаила Швыдкого, упомянувшего тему возвращения в Россию деятелей культуры, которые в начале проведения специальной военной операции «делали эмоциональные высказывания».

Российский президент отметил, что до 2014 года он не мог подумать о конфликте между РФ и Украиной.

Путин также заявил, что, если артисты просто высказывают свое мнение об СВО — это одно дело, а если они перечисляют гонорары противнику — это уже другое. При этом он подчеркнул, что каждый человек имеет право на свою позицию и точку зрения.

9 ноября депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов порекомендовал выпороть плетью на Красной площади артистов, которые ранее осудили и раскритиковали проведение специальной военной операции.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина с Советом по правам человека.