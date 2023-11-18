Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Израиль отверг сделку с движением ХАМАС, предусматривающую освобождение заложников по формуле «50 на 50». Об этом пишет израильская газета Yedioth Ahronoth.

Как сообщает издание, Израиль отвергает эту сделку с ХАМАС, потребовав, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. По словам представителей Израиля, еврейское государство было бы готово рассмотреть данную сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с ХАМАС.

До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС в ближайшее время могут обменяться пленными по формуле «50 на 50».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.