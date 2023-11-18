Участники АТЭС обязались создать дорожную карту продовольственной безопасности

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пообещали полноценно реализовать дорожную карту продовольственной безопасности к 2030 году. Об этом сказано в итоговой декларации минувшего саммита, пишет ТАСС.

«Мы обязуемся полностью реализовать дорожную карту продовольственной безопасности на период до 2030 года», — отмечается в документе.

По мнению участников конференции, реализация такой карты проложит дорогу к более эффективным, современным и устойчивым агропродовольственным системам, нацеленным на обеспечение продуктовой безопасности.

«Мы осознаем важность производительности сельского хозяйства, международной торговли, пресечения и снижения продовольственных потерь», — указывается в декларации.

Кроме того, участники АТЭС сообщили о нацеленности на стабильное управление ресурсами сельского, лесного и морского хозяйства и рыбного промысла, в том числе борьбе с нелегальным рыболовством.

До этого зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что российская делегация продемонстрировала на саммите АТЭС новые транспортные проекты Север — Юг и Восток — Запад.

Ранее участники АТЭС опубликовали совместное заявление по итогу саммита.