Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Участники АТЭС обязались создать дорожную карту продовольственной безопасности

В АТЭС обещают создать дорожную карту продовольственной безопасности к 2030 году

close
100%
Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пообещали полноценно реализовать дорожную карту продовольственной безопасности к 2030 году. Об этом сказано в итоговой декларации минувшего саммита, пишет ТАСС.

«Мы обязуемся полностью реализовать дорожную карту продовольственной безопасности на период до 2030 года», — отмечается в документе.

По мнению участников конференции, реализация такой карты проложит дорогу к более эффективным, современным и устойчивым агропродовольственным системам, нацеленным на обеспечение продуктовой безопасности.

«Мы осознаем важность производительности сельского хозяйства, международной торговли, пресечения и снижения продовольственных потерь», — указывается в декларации.

Кроме того, участники АТЭС сообщили о нацеленности на стабильное управление ресурсами сельского, лесного и морского хозяйства и рыбного промысла, в том числе борьбе с нелегальным рыболовством.

До этого зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что российская делегация продемонстрировала на саммите АТЭС новые транспортные проекты Север — Юг и Восток — Запад.

Ранее участники АТЭС опубликовали совместное заявление по итогу саммита.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий