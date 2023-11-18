В США заявили, что Израиль узнал о перемещении удерживаемых ХАМАС заложников на юг Газы

Израиль узнал, что удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников переместили на юг Газы. Об этом в своем блоге на платформе Substack написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Они (израильская разведка. — «Газета.Ru») также узнали, что в какой-то момент заложники, как и жители города Газа, были перемещены на юг в рамках принудительной миграции, введенной Израилем», — заявил он.

По словам Херша, Израиль «разгневан» врачами в больнице «Аш-Шифа» в этом городе, которые якобы помогли вывезти заложников.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что существуют «серьезные признаки» содержания ХАМАС заложников в больнице «Аш-Шифа».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.