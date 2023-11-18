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Кремль не стал раскрывать участников встречи Путина с бизнесом

Песков: Кремль не разглашал список участников встречи Путина с бизнесом

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Кремль специально не стал раскрывать фамилии участников встречи российского президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы сознательно не стали давать список участников. По понятным причинам», — разъяснил представитель Кремля.

Согласно его информации, заседание планировалась провести в закрытом режиме в целях обеспечения обстоятельного и спокойного разговора для всех членов встречи.

«Чтобы и им было комфортно», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Встречу с представителями российского бизнеса Путин провел 15 ноября. На ней обсуждались текущие вопросы экономики и инвестиций. Позднее Песков подробнее рассказал о состоявшейся накануне встрече главы государства с представителями крупного бизнеса. По словам представителя Кремля, разговор получился содержательным.

Ранее Песков рассказал, как нужно продвигать российский бизнес.

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