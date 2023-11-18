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США объявили проиранскую милицию в Ираке и ее лидера террористами

Блинкен: США объявили проиранскую милицию в Ираке и ее лидера террористами

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Depositphotos

Государственный департамент США объявил действующую в Ираке проиранскую военизированную группировку «Катаиб Сайид аш-Шухада» и ее лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи международными террористами. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Такое решение последовало за участившимися обстрелами американских войск и баз в Сирии и Ираке. США возлагают ответственность за атаки в регионе на союзников Ирана.

«Госдепартамент сегодня объявляет «Катаиб Сайид аш-Шухада» и ее генерального секретаря Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи специально признанными глобальными террористами», — заявил Блинкен.

По его словам, деятельность данной группировки представляет угрозу для жизней военнослужащих США в Ираке и Сирии, а также их союзников по коалиции против «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Ранее американские чиновники призвали США усилить обстрелы позиций Ирана в Сирии в ответ на обстрелы американских баз в стране.

До этого Блинкен заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном и не ищет его, однако намерен защищать граждан США на Ближнем Востоке от действий проиранских формирований.

Ранее Иран пригрозил США «тяжелым ударом» и бойкотом товаров.

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