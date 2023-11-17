Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что РФ никогда не поддерживала госперевороты

Лидер ЛДПР Слуцкий: Россия никогда не поддерживала госперевороты

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале сообщил, что в России никогда не поддерживали государственные перевороты.

«Что касается госпереворотов — никогда в России их не поддерживали», — написал парламентарий.

Он также отметил, что россияне, «в отличие от американских и европейских друзей президента Украины Владимира Зеленского», «печеньки» на заграничных площадях тоже не раздавали».

«Неизбежен тот день, когда сами украинцы вынесут эту безумную фашиствующую власть», — утверждает Слуцкий.

По мнению депутата, руководство Украины в будущем ожидает «военный трибунал над укронацистскими преступниками».

Незадолго до этого Слуцкий отреагировал на заявление Зеленского о завершении конфликта. По его словам, ни о какой победе Украины речи быть не может, ставки Запада по ослаблению России проиграны.

Ранее Слуцкий выразил уверенность, что украинское руководство склонится к переговорам.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий