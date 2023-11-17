Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале сообщил, что в России никогда не поддерживали государственные перевороты.

«Что касается госпереворотов — никогда в России их не поддерживали», — написал парламентарий.

Он также отметил, что россияне, «в отличие от американских и европейских друзей президента Украины Владимира Зеленского», «печеньки» на заграничных площадях тоже не раздавали».

«Неизбежен тот день, когда сами украинцы вынесут эту безумную фашиствующую власть», — утверждает Слуцкий.

По мнению депутата, руководство Украины в будущем ожидает «военный трибунал над укронацистскими преступниками».

Незадолго до этого Слуцкий отреагировал на заявление Зеленского о завершении конфликта. По его словам, ни о какой победе Украины речи быть не может, ставки Запада по ослаблению России проиграны.

Ранее Слуцкий выразил уверенность, что украинское руководство склонится к переговорам.