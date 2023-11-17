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Путин не планирует говорить с Пашиняном до саммита ОДКБ

Песков заявил, что в планах Путина нет переговоров с Пашиняном до саммита ОДКБ

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в планах Владимира Путина нет переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока нет. Но еще не состоялся сам саммит... Насколько я знаю, Пашинян не едет в Минск», — заявил Песков.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают, приедет ли премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.

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