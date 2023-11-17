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ФРГ начала переговоры с Украиной о гарантиях безопасности

Офис Зеленского: ФРГ и Украина начала переговоры о гарантиях безопасности

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Fabrizio Bensch/Reuters

ФРГ начала переговоры с Украиной о гарантиях безопасности. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Сегодня начался первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности», — говорится в публикации.

Украинскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква.

4 августа США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

26 августа украинский лидер заявил, что к декларации G7 о гарантиях Украине присоединились больше 20 стран. В тот же день Украина начала переговоры с Канадой по гарантиям безопасности.

Переговоры о гарантии безопасности Украины являются своеобразной заменой гарантий ее будущего вступления в НАТО, которого требовали в Киеве.

Ранее Украина начала переговоры с Нидерландами о гарантиях безопасности.

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