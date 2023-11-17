В Кремле прокомментировали возможность визита Пашиняна в Санкт-Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают, приедет ли премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока не знаем. Все приглашены», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

Позднее Песков заявил, что Москва выражает сожаление в связи с решением Пашинян не участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

25 сентября в МИД РФ заявили, что послание премьер-министра Армении от 24 сентября содержит неприемлемые выпады в адрес России. Тогда Пашинян возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев.

Ранее Армения обсудила с Евросоюзом возможные поставки оружия.