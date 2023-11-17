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Украина может получить от Всемирного банка $1,1 млрд

Премьер Украины Шмыгаль: страна может получить от Всемирного банка $1,1 млрд

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна может получить ссуду в размере 1,1 миллиарда долларов от Всемирного банка на соцвыплаты. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина продолжает привлекать деньги от партнеров. Почти 1,1 миллиарда долларов ссуды от Всемирного банка. Их направим на социальные выплаты, образование, медицину и другие приоритетные нужды», — сказал Шмыгаль.

Ранее министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что заключило со Всемирным банком соглашение на предоставление грантовой помощи в размере $700 млн для восстановления сельского хозяйства. Деньги также планируется направить малым сельскохозяйственным производителям, которые специализируются на разведении коров, овец или коз. Реализация проекта намечена на текущий и 2024 годы.

Накануне сообщилось, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж выделит фонду поддержки Украины еще 200 млн евро, чтобы позволить Киеву и дальше закупать французское оружие.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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