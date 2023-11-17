Эрдоган заявил о способности Турции и Германии спасти Ближний Восток от огня

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и ФРГ совместными усилиями могут спасти Ближний Восток от распространения на весь регион «огня конфликта между Израилем и Палестиной». Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляцию которой вел телеканал TRT Haber.

«Если мы, Турция и Германия, сможем обеспечить гуманитарное прекращение огня, у нас появится возможность предотвратить распространение огня конфликта на весь регион. Прекращение огня является для всех нас важнейшим приоритетом», — сказал Эрдоган.

До этого турецкий лидер заявил, что Анкара не видит в Евросоюзе четкой позиции на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Он также говорил, что в международной мирной конференции по сектору Газа смогут принять участие все страны Ближнего Востока, в том числе и воюющие стороны — Палестина и Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности.