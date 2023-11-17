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Турция готова помочь России в поставках продовольствия в Африку

Эрдоган: Турция готова помочь России в поставках продовольствия в Африку

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Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова помогать России в поставках продовольствия в страны Африки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия решила направить по Черному морю зерно в четыре-пять стран Африки. Он также отметил, что Турция готова оказать содействие РФ в поставках продовольствия в Африку.

«Мы уже сделали такие шаги вместе с Россией и Катаром. Для того чтобы сделать этот шаг, нам необходимо прежде всего провести переговоры между Германией и Турцией, чтобы сделать решительные шаги», — сказал Эрдоган.

Ранее исполнительный директор Центра гуманитарного диалога (CHD) Дэвид Харланд заявил, что вернуться к прежней зерновой сделке по экспорту украинского зерна через черноморские порты не удастся, для этого потребуется новый формат взаимодействия Москвы и Киева. По его словам, прежнее соглашение оказалось полезным для сотен миллионов голодающих людей в мире. Россия и Украина как крупные экспортеры зерна сделали важный шаг для обеспечения продовольственной безопасности. Однако теперь, отметил эксперт, необходим новый формат взаимодействия.

Харланд выразил осторожный оптимизм насчет возможности такой договоренности. По его мнению, стороны могут согласовать хотя бы базовые условия – не атаковать коммерческие суда друг друга в Черном море в соответствии с нормами международного морского права. Это отвечало бы интересам Турции и других стран, зависящих от поставок продовольствия.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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