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Эрдоган заявил, что Израиль обладает ядерным оружием

Эрдоган заявил, что Израиль обладает ядерным оружием, но не признает это

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль обладает ядерным оружием, однако не признает это. Его слова на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем передает РИА Новости.

«Есть ли сейчас у Израиля ядерное оружие? Есть, но если вы спросите у Израиля, то они не скажут «да». Потому что они очень хорошо используют ложь», — сказал турецкий лидер.

До этого Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством». Во время своего выступления в турецком парламенте он заявил, что Израиль терроризирует Газу, поэтому заслуживает так называться.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Милле заявлял, что американская администрация считает неприемлемыми высказывания министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможной ядерной бомбардировке сектора Газа.

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, отвечая на вопрос, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, заявил, что «это одна из возможностей». После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил чиновника от участия в заседаниях кабмина, он также назвал его слова не соответствующими действительности и оторванными от реальности.

Израиль официально не подтверждает и не опровергает факт наличия на вооружении страны ядерного оружия. По различным оценкам, еврейское государство имеет от 80 до 150 боеголовок и обладает стратегической ядерной триадой, как Россия, США и Китай.

Ранее Эрдоган обещал добиться осуждения Израиля в международных судах.

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