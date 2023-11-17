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Послы Евросоюза обсудили 12-й пакет санкций против России

Послы ЕС обсудили 12-й пакет санкций против РФ, но «до согласования еще далеко»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Послы 27 стран Евросоюза провели первую дискуссию по 12-му пакету санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, первая дискуссия с участием послов прошла сегодня. Она показала, что до согласования пакета еще далеко», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что минфин США ввел санкции против 14 российских компаний и трех морских судов. Согласно сообщению минфина США, санкционные списки пополнили ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходная компания Прогресс, зарегистрированная в Либерии. Американские ограничения также коснулись нефтяных танкеров «Казань», «Лиговский проспект и NS Century.

Также под ограничения попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является владелец российского букмекера «Бетсити».

До этого агентство Reuters сообщало, что Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц в рамках 12-го пакета санкций против России. Отмечалось, что этим физическим лицам будет запрещен въезд в Евросоюз, а их активы, если они будут найдены, будут заморожены.

Ранее на Западе заявили о восстановлении экономики РФ после санкций.

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