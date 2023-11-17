Путин заявил, что до 2014 года у него не было и мысли о конфликте с Украиной

Президент России Владимир Путин до 2014 года не допускал и мысли о том, что возможен конфликт с Украиной. Об этом он заявил на Санкт-Петербургском культурном форуме.

«Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые, конечно, они занимаются своим делом и, конечно, им многим, так же как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной», — привело РИА Новости слова Путина.

Глава государства признался, что не поверил бы, если бы кто-то в то время сказал, что подобный конфликт возможен.

«Я бы сказал: вы что, с ума сошли?» — добавил Путин.

В ходе мероприятия президент РФ также дал оценку попыткам Европы запретить все русское. Путин подчеркнул, что никакой пользы населению европейских стран эти ограничения не приносят.

Кроме того, российский лидер назвал основную проблему европейских элит. По его словам, они утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки.

Ранее Путин охарактеризовал отношения с Китаем.