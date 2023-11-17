Путин дал оценку попыткам Европы запретить все русское

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал попытки европейских стран «отменить» все элементы русской культуры. Как заявил российский лидер на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, какого-либо смысла такие запреты в себе не несут.

«Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкивались в Европе, в Италии, мы об этом уже много раз говорили. <...> У вас там скоро все запретят — это понятно, но непонятно зачем?» — приводит слова Путина РИА Новости.

Президент добавил, что никакой пользы населению европейских стран эти ограничения не приносят.

До этого, выступая на форуме, Путин заявил, что в мире есть силы, которые стремятся исказить историю через фабрикацию фальшивок в произведениях искусства. И отметил, что подлинные мировые шедевры очень сильно мешают таким фальсификаторам.

Также президент заявил, что России необходимо опираться на традиции и «добиваться максимального результата для себя», но, при этом, ей можно брать лучшее из разных стран.

Ранее Путин высказался о «придурках» в культурной сфере.