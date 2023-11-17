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Путин заявил, что каждый человек имеет право на свою точку зрения

Путин: выражать мнение об СВО и перечислять гонорары противнику — разные вещи

Президент России Владимир Путин заявил, что, если артисты просто высказывают свое мнение об СВО — это одно дело, а если они перечисляют гонорары противнику — это уже другое. Его слова на Санкт-Петербургском международном культурном форуме передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что каждый человек имеет право на свою позицию и точку зрения.

«Но смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому , что они делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране, собственному народу, а такая деятельность тоже имеет место быть, гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем противнику, то это одна история. А если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации — это другое», — сказал Путин.

До этого организация «Зов Народа» попросила Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство культуры проверить группу «Би-2» на факт государственной измены и признать спонсорами терроризма. Поводом стали заявления вокалиста группы Егора Бортника (признан в РФ иностранным агентом) об оказании финансовой помощи украинским войскам для закупки оружия и техники.

9 ноября депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов порекомендовал выпороть плетью на Красной площади артистов, которые ранее осудили и раскритиковали проведение специальной военной операции.

Ранее актер Карэн Бадалов осудил уехавших знаменитостей за хамство в адрес России.

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