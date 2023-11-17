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Путин охарактеризовал отношения с Китаем

Путин: отношения России и Китая достигли особой высоты и качества

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Китая ранее не достигали такой высоты и качества. Об этом сообщает РИА Новости.

«В истории наших государств никогда не достигали такой высоты и такого качества. Имею в виду уровень доверия, который сложился между нашими государствами», — сказал Путин.

Ранее Путин на встрече с заместителем председателя центрального военного совета КНР Чжан Юсю заявил, что контакты между Москвой и Пекином в военно-технической сфере вышли на новый уровень. Как отметил президент, контакты между Россией и Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают все возрастающее значение. Он подчеркнул, что в военно-технической сфере на первое место выходит работа стран в космической сфере.

По словам Путина, «высокоорбитальные группировки» и перспективные современные виды вооружения обеспечат безопасность России и Китайской Народной Республики.

8 ноября российский президент заявил, что Россия и Китай спокойно реагируют на попытки США создать новые военно-политические блоки в Азии. Он подчеркнул, что РФ и КНР укрепляют свою обороноспособность, в том числе благодаря совместным военно-морским и воздушным учениям.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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