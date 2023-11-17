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Путин назвал основную проблему европейских элит

Путин: европейские элиты попали в зависимость от Северной Америки

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин заявил, что европейские элиты попали в зависимость от стран Северной Америки и из-за утраты чувства самосознания. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас сложные времена не с Европой, а с европейскими элитами, которые утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки», — заявил Путин.

По его словам, это не дает европейским элитам реализовывать защиту интересов собственных народов. Путин добавил, что в этом заключается «трагедия Европы».

Ранее Путин прокомментировал возможность закрытия метафорического «окна в Европу» фразой «когда дует, можно и прикрыть чтобы не простудиться». Также он заявил, что в российской экономике «хорошая погода», в отличие от европейской.

Кроме того Путин заявил, что в мире есть силы, которые стремятся исказить историю через фабрикацию фальшивок в произведениях искусства. Как отметил российский лидер, в то время как с архивами документов работают в основном историки, обычные граждане, как правило, узнают о том или ином историческом периоде из художественных произведений.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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