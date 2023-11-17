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Путин призвал брать лучшее из разных стран

Путин призвал не скатываться в крайности и брать лучшее из разных стран

Президент России Владимир Путин призвал не «скатываться в крайности» и брать лучшее из разных стран. Его слова на Санкт-Петербургском культурном форуме передает ТАСС.

«Мы всегда или часто скатываемся в какие-то крайности, нам всегда не хватает прагматичности. Надо не стесняться брать все самое лучшее, что есть, где бы это ни было», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что при этом никогда нельзя забывать собственных корней. Он указал на необходимость опираться на традиции и «добиваться максимального результата для себя самих».

Путин также заявил, что культуру России пытаются отменять, но не удается. По его мнению, политика «отмены России» по сути своей «антикультурна, неоколониальна, расистска».

16 ноября на гала-концерте международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который прошел в Московском государственном университете спорта и туризма, выступили артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 15 стран мира.

Ранее Путин сказал, каким должен быть многополярный мир.

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