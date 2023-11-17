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Премьер Венгрии объяснил нежелание помогать Украине

Орбан объяснил нежелание помогать Украине отсутствием у нее военной цели

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Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал нежелание помогать Украине с отсутствием у нее военной цели. Об этом сообщает венгерское издание RTL.

«Очень сложно помочь стране, которая ведет войну, не имея международно признанной военной цели», — заявил Орбан.

Помимо этого он добавил, что политическое руководство в Киеве идет по пути, который ни к чему не ведет и который Будапешт поддержать не может.

Орбан также заявил, что ситуация с венгерским языком на Украине сейчас даже хуже, чем было во времена Советского Союза.

17 ноября в Венгрии объяснили, почему Украина не сможет стать членом Евросоюза. Препятствием для этого может стать политика Владимира Зеленского в отношении проживающего в стране венгерского меньшинства. Например, украинское правительство планирует ввести правило, согласно которому в венгерских школах Закарпатья будут разрешены разговоры на венгерском языке только с пяти вечера.

Тогда же стало известно, что ряд стран ЕС, в числе которых названа Венгрия, Австрия и Франция, не поддержат вступление Украины в Евросоюз.

Ранее в США предупредили, что у Пентагона кончаются деньги для Украины.

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